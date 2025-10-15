Clima de hoy en EE.UU.: nevadas, tormentas y otras alertas de este miércoles 15 de octubre de 2025

Una serie de sistemas meteorológicos avanzará este miércoles 15 de octubre sobre gran parte de Estados Unidos, con condiciones variadas que irán desde nevadas en las Montañas Rocosas hasta lluvias intensas en el Medio oeste y tormentas aisladas en el sur.

Lluvias y nieve sobre el oeste de Estados Unidos

Durante este miércoles, una baja presión situada sobre la cuenca del Gran Lago Salado se desplazará hacia el noreste, hasta llegar al sur de Canadá el viernes. Este sistema provocará precipitaciones significativas en partes de California central, especialmente en las zonas montañosas, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Un sistema de baja presión provocará nevadas copiosas en la Sierra Nevada con acumulaciones por encima de los 6000 pies (1830 metros) NWS

En la Sierra Nevada, se prevén nevadas abundantes que podrían acumularse en elevaciones por encima de los 6000 pies (1830 metros), donde el aire frío favorecerá la formación de copos húmedos y pesados.

A medida que el frente avance, se espera que las lluvias se extiendan hacia la región del Gran Cuenco y, posteriormente, al norte de las Rocosas. El NWS anticipó que las nevadas más intensas del jueves se concentrarán entre el noroeste de Wyoming y el sur de Montana, con un incremento progresivo en la cobertura de nubes y un descenso marcado de las temperaturas. En las zonas más altas de Idaho y el norte de Utah también podrían registrarse acumulaciones considerables.

Además, el flujo marítimo del Pacífico favorecerá el desarrollo de lluvias adicionales en el noroeste a partir del jueves por la tarde, y hasta el viernes. Ciudades como Seattle y Portland podrían experimentar lluvias constantes y vientos moderados.

Tormentas en las Llanuras y el centro de Estados Unidos

El avance del sistema hacia las Llanuras centrales generará un aumento en la inestabilidad atmosférica. Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), se prevé un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas sobre partes de los estados de Nuevo México, Colorado, Nebraska y Dakota del Sur.

Los meteorólogos indicaron que “el principal peligro será la caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento potencialmente dañinas”, aunque no se descarta la posibilidad de un tornado aislado en sectores del norte de Nuevo México.

El Centro de Predicción de Tormentas alertó sobre un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas en Nuevo México, Colorado, Nebraska y Dakota del Sur SPC

En áreas como el este de Colorado y el oeste de Kansas, los vientos podrían alcanzar las 45 millas por hora (72 km/h), situación que impulsará la formación de tormentas que se moverán hacia el norte y el este durante la noche. Se espera que las precipitaciones se expandan hacia los estados del valle medio del Misisipi y los Grandes Lagos, con lluvias intermitentes durante el jueves.

La tormenta tropical Lorenzo se debilita en el Atlántico

Mientras tanto, en el océano Atlántico, la tormenta tropical Lorenzo mostrará signos de debilitamiento. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, informó que el fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h), pero que su estructura se encuentra cada vez más desorganizada debido a la entrada de aire seco y la cizalladura del viento.

El sistema, ubicado cerca de los 20,5° norte y 45,1° oeste durante la madrugada, se desplazará hacia el noreste. Según el pronóstico del NHC, Lorenzo se disipará entre la noche del jueves y la mañana del viernes, hasta transformarse en una vaguada al interactuar con corrientes más frías del Atlántico norte.

Clima para el fin de semana: riesgo severo en el centro de Estados Unidos

Los meteorólogos del canal FOX Weather anticiparon que, tras cruzar las Rocosas y adentrarse en las Llanuras, el sistema que este miércoles se encuentra en el oeste se fortalecerá a medida que se desplace hacia el valle del Mississippi durante el fin de semana.

Para el sábado 18 de octubre, se espera que el sistema se fortalezca al desplazarse hacia el valle del Mississippi, concondiciones propicias para tormentas severas de tipo supercelular en el valle del Mississippi medio, los Ozarks y el área de Ark-La-Tex NWS

Para el sábado 18 de octubre, se espera que el ambiente se torne más cálido y húmedo en regiones como el valle del Mississippi medio, los Ozarks y el área conocida como Ark-La-Tex. La combinación de aire inestable y cizalladura del viento podría propiciar la formación de tormentas severas de tipo supercelular.

Entre las amenazas principales se prevén granizo, ráfagas violentas y la posibilidad de tornados. Ciudades como Fort Smith y Little Rock en Arkansas, Memphis en Tennessee y St. Louis en Missouri se encuentran dentro del área de mayor vigilancia.