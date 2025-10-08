Revelan cuándo podría llegar la primera nevada de octubre a Nueva York: ¿será este fin de semana?

La llegada del otoño en Nueva York trajo consigo los primeros signos del cambio de estación: el aire comenzó a enfriarse, los días se acortaron y el llamado vórtice polar empezó a activarse sobre el norte. Aunque aún quedan rastros del clima cálido en algunas regiones, las alertas por heladas y congelamiento emitidas en las últimas horas encendieron las alarmas: ¿podría llegar la primera nevada de octubre antes del fin de semana?

Nueva York: el vórtice polar comienza a moverse sobre el norte de Estados Unidos

De acuerdo con un informe publicado por Democrat & Chronicle, el movimiento del vórtice polar sobre Estados Unidos marcó el inicio de una fase más activa en la atmósfera, típica del otoño. Esto se tradujo en un descenso gradual de las temperaturas y en la posibilidad de heladas tempranas en sectores del norte y centro del estado de Nueva York.

El reporte indica que, mientras el norte del Estado del Imperio ya experimentó noches muy frías, otras zonas todavía disfrutan de máximas que alcanzaron los 80 °F (27 °C).

El movimiento del vórtice polar sobre Estados Unidos ha activado alertas por heladas y congelamiento en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En cambio, las áreas más septentrionales del estado registraron mínimas mucho más bajas, con noches que descendieron a los 20 °F (-6 °C) y 30 °F (-1 °C), lo que favoreció las primeras escarchas de la temporada.

El Centro de Predicción Climática señaló que, pese al frío de esta semana, las temperaturas promedio seguirán por encima de lo normal hasta diciembre. Sin embargo, la transición hacia el fenómeno La Niña podría modificar ese escenario, al generar la entrada de aire más gélido en el último tramo del año.

Cuándo suele llegar la primera helada en Nueva York

La información histórica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), citada por Democrat & Chronicle, muestra que el primer registro de helada, cuando la temperatura cae por debajo de los 32 °F (0 °C), suele producirse entre mediados y fines de octubre en gran parte del estado. Los datos recopilados desde 1900 ofrecen un panorama claro: en Rochester, por ejemplo, el promedio para la primera helada es el 19 de octubre, aunque el récord más temprano se dio el 17 de septiembre de 1959.

Según datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional, la primera helada en Rochester suele ocurrir en promedio el 19 de octubre, mientras que en Buffalo es el 23 de octubre y en Syracuse el 16 de octubre, con récords extremos tan tempranos como el 17 de septiembre Canva

En Buffalo, el promedio se ubica el 23 de octubre, mientras que en Syracuse ocurre unos días antes, el 16. Albany y Poughkeepsie comparten una media similar: el 10 de octubre, con registros extremos de heladas tan tempranas como el 14 y 15 de septiembre, respectivamente. Binghamton suele experimentar su primer congelamiento el 11 de octubre.

La situación es muy distinta en la ciudad de Nueva York. En Central Park, la primera helada llega en promedio el 21 de noviembre, con el caso más temprano registrado el 19 de octubre de 1974 y el más tardío el 22 de diciembre de 1998. Esto se debe al llamado “efecto isla de calor urbano”, que mantiene temperaturas más altas que en las zonas suburbanas o rurales cercanas.

Las alertas por heladas en Nueva York que rigen desde este 8 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples advertencias de heladas y congelamiento para amplias áreas de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania, con vigencia desde este miércoles 8 de octubre y durante los próximos días.

El NWS emitió alertas por bajas temperaturas en varias partes de Nueva York

En el valle del Hudson, el norte de Westchester, Orange, Putnam y Rockland se encuentran bajo una vigilancia de congelamiento desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes. En esas zonas, los termómetros podrían descender hasta los 28 °F (-2 °C) , lo que representa un riesgo elevado para los cultivos y la vegetación sensible.

se encuentran bajo una desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes. En esas zonas, los termómetros , lo que representa un riesgo elevado para los cultivos y la vegetación sensible. En condados como Onondaga, Madison, Cortland, Broome y Chenango , rige una advertencia por heladas para la mañana del jueves, con temperaturas que caerán a los 30 °F (-1 °C) y vientos más leves. Para la noche siguiente, se activará una vigilancia de congelamiento, con valores que oscilarán entre los 20 °F (-6 °C) y 30 °F (-1 °C).

, rige una para la mañana del jueves, con y vientos más leves. Para la noche siguiente, se activará una vigilancia de congelamiento, con valores que oscilarán entre los 20 °F (-6 °C) y 30 °F (-1 °C). En Albany se lanzó una advertencia similar para condados como Schoharie, Greene, Ulster y Montgomery , donde se prevén mínimas de hasta 33 °F (0,5 °C) el jueves y posibles descensos a 25 °F (-4 °C) en la madrugada del viernes. Estas condiciones podrían dañar las cañerías descubiertas y afectar la infraestructura agrícola.

se lanzó una advertencia similar para , donde se prevén y posibles descensos a 25 °F (-4 °C) en la madrugada del viernes. Estas condiciones podrían dañar las cañerías descubiertas y afectar la infraestructura agrícola. En Buffalo, Erie, Genesee, Wyoming y Chautauqua , se espera la formación de heladas parciales durante la mañana del jueves, con temperaturas en torno a los 35 °F (2 °C) .

, se espera la formación de heladas parciales durante la mañana del jueves, con . En Jefferson y Lewis se encuentran bajo una advertencia de congelamiento desde la medianoche del miércoles hasta la mañana del jueves, con temperaturas que podrían llegar a los 30 °F (-1 °C). El Servicio Meteorológico advirtió que los vientos del norte podrían alcanzar los 15 millas por hora (24 km/h).

Aunque las condiciones actuales favorecen las heladas, los meteorólogos aclararon que la posibilidad de nieve en Nueva York, al menos en esta semana, sigue siendo baja. El aire frío que acompañará al vórtice polar no tiene suficiente humedad para generar precipitaciones sólidas en la mayor parte del estado, y las temperaturas diurnas continuarán por encima del punto de congelación.