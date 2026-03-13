LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de nieve

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.
LA NACION
