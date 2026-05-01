Boletín de visas Uscis de mayo 2026: fechas de prioridad para solicitar la residencia por familia

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el Boletín de Visas correspondiente a mayo de 2026. En el documento se establecen las fechas de prioridad aplicables a las categorías de preferencia familiar para obtener la residencia permanente.

Boletín de visas de mayo 2026: estas son las fechas prioritarias para familias

Este documento lo utiliza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para determinar cuándo los solicitantes pueden avanzar en sus trámites de ajuste de estatus dentro del país.

Hay varios criterios para obtener la residencia permanente o Green Card por familia (Freepik)

Para mayo de 2026, las fechas de acción final en la categoría F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) se mantienen en el 22 de noviembre de 2015 para la mayoría de países. Mientras que para México se establece en el 1° de abril de 2005.

(hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) se mantienen en el 22 de noviembre de 2015 para la mayoría de países. Mientras que para México se establece en el 1° de abril de 2005. En la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes), se mantiene como “current” para todos los países, lo que indica disponibilidad inmediata de visas.

para todos los países, lo que indica disponibilidad inmediata de visas. En la F2B (hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes), la fecha para la mayoría de países es el 1° de enero de 2017 ; mientras que para México retrocede hasta el 1° de enero de 2006.

; mientras que para México retrocede hasta el 1° de enero de 2006. En F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses), la fecha global se fija en el 1° de abril de 2010, pero para México es el 15 de junio de 2001. En F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses), la fecha general es el 1° de agosto de 2008 y para México se ubica en el 15 de marzo de 2001.

Cuándo se puede presentar el ajuste de estatus en mayo 2026 en EE.UU.

El Uscis indicó que, para mayo de 2026, los solicitantes deben utilizar la tabla de “Fechas de Acción Final” del Boletín de Visas para presentar el ajuste de estatus. Significa que solo quienes tengan una fecha de prioridad anterior a las establecidas podrán completar el trámite de residencia permanente dentro del territorio estadounidense.

El organismo federal explicó que esta decisión se basa en la disponibilidad real de visas de inmigrante, por lo que el uso de la tabla de acción final garantiza que no se excedan los límites anuales establecidos por ley para cada categoría familiar. Para consultar esa tabla hay que visitar el sitio web oficial, ya que cada categoría tiene la suya.

El Uscis es el encargado de llevar el trámite de residencia por familia Freepik - Freepik

Tiempos de espera para solicitar la green card por familia en EE.UU.

El Boletín de Visas evidencia diferencias significativas en los tiempos de espera según el país de origen del solicitante. México es uno de los más afectados por la alta demanda en categorías familiares.

En prácticamente todas las preferencias (F1, F2B, F3 y F4), las fechas de prioridad para ciudadanos mexicanos presentan retrasos de varios años en comparación con el resto del mundo.

Los migrantes casados con ciudadanos americanos pueden acceder a la green card o naturalización Freepik

Las demoras se deben a los límites numéricos anuales por país establecidos en la ley de inmigración estadounidense, lo que provoca acumulación de solicitudes en naciones con alta demanda migratoria.

Cabe destacar que el límite para el año fiscal 2026 para los inmigrantes con preferencia por reunificación familiar es de 226 mil. Por otro lado, para los inmigrantes con preferencia por empleo es de al menos 140 mil.