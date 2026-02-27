Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve.
La probabilidad de precipitación de 37%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 37%
- Pronóstico: probabilidad de nieve
El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Expectativa en EE.UU.: los Clinton testifican ante un comité del Congreso por el caso Epstein
- 2
J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois
- 3
Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE
- 4
La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema