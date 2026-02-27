Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve.

El tiempo en la noche en Aurora



El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.