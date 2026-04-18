Se construyó su propia casa de madera en Los Ángeles y ahora la vende para ayudar a personas sin hogar: a solo US$150
El hombre encontró en su construcción una forma de emprender para salir adelante mientras vivía en la calle
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Un hombre de Los Ángeles, California, fabrica casas de madera y lámina metálica con el objetivo de venderlas a bajo costo para mejorar la vida de personas sin hogar. Actualmente, las unidades, hechas en su mayoría con materiales reciclados, se venden a 150 dólares.
Vender casas de madera a US$150 en Los Ángeles
Osvaldo Medrano instaló su primer hogar con pedazos de madera y lámina metálica e incluso creó un pequeño jardín en la parte delantera. Según contó a Telemundo 44, las dificultades de vivir en la calle lo llevaron a construir su propia casa.
Luego de su primera creación, algunas personas sin hogar que pasaron por la calle y vieron la estructura, le comentaron que querían una vivienda igual. Así fue como nació su pequeño negocio.
Hoy en día, Medrano se dedica a vender estas casas a un precio de US$150 para personas con necesidades económicas. Hasta el momento, lleva seis construidas.
En algunos casos, trabaja mediante una seña de US$100 para comenzar con la fabricación de la unidad, tal como le sucedió con una mujer que buscaba una casa móvil.
“Pasan y la ven y me dicen que quieren una igual. Una vez pasaron y estaba haciendo una, la hice con llantitas, y vino una señora de abajo y dijo: ‘yo quiero esa’”, comentó Medrano.
Cómo son por dentro las casas de madera hechas por un hombre de Los Ángeles
Una de las viviendas que Medrano mostró a Telemundo 44 cuenta con recámara, televisión y aire acondicionado “para afrontar las altas temperaturas”.
La estructura ofrece una alternativa a las carpas tradicionales. A su vez, tiene un espacio para asearse en la entrada, lo que, según dijo, le permite mantener la limpieza y el orden de sus pertenencias personales.
“Trato de mantener los principios que tenía cuando vivía en mi departamento”, reconoció Osvaldo en referencia a la limpieza y el orden. En esa línea, por el poco espacio, hizo énfasis en la importancia de “no acumular”.
Si bien Osvaldo trabaja en la limpieza de bodegas, dedica su tiempo libre a este emprendimiento. El negocio se encuentra, de momento, en la zona de Stanford y la calle 11.
Beneficios de las viviendas de madera frente a los albergues públicos en Los Ángeles
Muchas personas sin hogar rechazan los albergues por las reglas estrictas de convivencia, y estas casas pequeñas son una opción “más privada” para quienes viven en la vía pública, según explicó Medrano a Telemundo 44.
“En los albergues te ponen reglas, y en la calle la gente va a vivir igual, nada más que en algo diferente. Ya no van a ser casas de basura ni carpas hechas con plástico o trapos”, detalló.
El constructor reveló que utiliza ruedas en algunos modelos para facilitar el traslado de la propiedad.
Los dueños de un negocio local le autorizaron el uso de su electricidad para el funcionamiento de los electrodomésticos. Por otro lado, el agua para el aseo proviene de una llave cercana, la cual transporta con baldes.
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