Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 41 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estenoreste
  • Probabilidad de precipitación: 40%
  • Pronóstico: niebla dispersa y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
