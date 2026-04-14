Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 62 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Suroeste

: 15 a 20 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.