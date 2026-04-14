Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 62 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
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