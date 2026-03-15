Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 9 y 24 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y áreas de nieve con viento.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y áreas de nieve con viento.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 25 a 30 mph, Noroeste

: 25 a 30 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: nieve y áreas de nieve con viento

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve y áreas de nieve con viento. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.