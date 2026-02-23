Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que hoy 23 de febrero las temperaturas rondarán los 28 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: partly cloudy.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: partly cloudy.

El tiempo en la noche en Aurora



El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light snow. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chance snow. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: partly sunny then slight chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 10%.