Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 16 mph, Estesureste

: 6 a 16 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.