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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril NWS

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 16 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 29%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos seguidos de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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