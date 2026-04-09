Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 69 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Este

: 3 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 43%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.