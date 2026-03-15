Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 26 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 17 a 26 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 26 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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