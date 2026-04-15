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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril thetravel.com

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 15 de abril la temperatura rondará entre 55 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 92%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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