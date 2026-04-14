El megaproyecto con el que DeSantis busca generar una ola de trabajo en el sur de Florida

El gobierno de Florida, a cargo de Ron DeSantis, anunció que se ejecutaron todos los contratos dispuestos por el gobierno de Estados Unidos para el embalse del Área Agrícola de los Everglades (EEA, por sus siglas en inglés). Por la aceleración en el proyecto, las autoridades estiman que se concretará varios años antes de lo previsto en un inicio. Se espera que contribuya en la generación de empleos.

Florida completa contratos federales del proyecto Everglades Agricultural Area

El anuncio original de la iniciativa se realizó en 2025, cuando el estado y el gobierno federal de EE.UU. acordaron su comienzo. Se trata de un embalse al sur del lago Okeechobee diseñado para almacenar y limpiar agua.

La promesa de "restauración" de los Everglades, según la promesa del gobernador Ron DeSantis X: @GovRonDeSantis

La estructura cuenta con una extensión total de 17,76 millas cuadradas (46 kilómetros cuadrados) y 36,1 pies (11 metros) de profundidad. Por lo tanto, los cálculos indican que, cuando quede inaugurada, tendrá la capacidad de almacenar aproximadamente casi 80.000 millones de galones de agua, que se traduce en más de 302.000 millones de litros.

En ese sentido, el proyecto, que tiene financiación federal y estatal, acelera su avance. “Me enorgullece anunciar que todos los contratos financiados con fondos federales se han ejecutado para acelerar la finalización del embalse de la EAA”, expresó el gobernador DeSantis en el comunicado oficial.

A su vez, el mandatario estatal destacó la importancia de la iniciativa: "Este hito nos acerca un paso más a cumplir nuestro compromiso de restaurar los Everglades“.

Ron DeSantis anunció que el proyecto de los Everglades estará listo años antes de lo previsto Canva

Durante los años restantes hasta completar la última etapa del proyecto en Florida, se espera la generación de nuevos puestos de trabajo en la zona, aunque las autoridades no brindaron ninguna estimación de impacto en esta materia.

Rol de Florida y el Cuerpo de Ingenieros en el avance del embalse EAA

En la misma publicación, el gobierno de Ron DeSantis dio a conocer que el Estado del Sol tomó un rol determinante en el proyecto en Everglades. En colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, los trabajos ya se enfocan en infraestructura crítica.

En ese sentido, se destacó que ya está lista una estación de bombeo de entrada con capacidad para mover 3000 millones de galones de agua (más de 11.000 millones de litros) diarios desde el lago Okeechobee.

Por su parte, se estima que la estación de bombeo de salida se completará más rápido que el promedio de proyectos similares.

Además, el estado también se hizo cargo del proyecto Blue Shanty Flow Way, una conexión que servirá para llevar agua hacia el sur, al Parque Nacional Everglades y a la Bahía de Florida.

Fecha de finalización del embalse EAA: Florida prevé terminarlo en 2029

Según las declaraciones de DeSantis y todo lo expuesto en el comunicado, con la ejecución de los contratos federales y el ritmo del proyecto, la finalización de la iniciativa se adelantó cinco años.

Esto quiere decir que se espera que esté listo en 2029, cuando originalmente la fecha dispuesta era en 2034. Las autoridades de Florida indicaron que el desarrollo del proyecto comenzó aproximadamente dos meses después de que se firmó el memorando de entendimiento, acuerdo que se presentó en julio de 2025.