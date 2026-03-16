Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 16 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 20 mph, Sur

: 20 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 89%

: 89% Pronóstico: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nieve con viento. Probabilidad de precipitación: 68%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.