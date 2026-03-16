Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 16 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 89%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 20 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 89%
- Pronóstico: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nieve con viento. Probabilidad de precipitación: 68%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
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