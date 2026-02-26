Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 18 y 27 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Oeste

: 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.