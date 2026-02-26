Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 18 y 27 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
