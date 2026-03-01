Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 22 y 30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sureste

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 86%.

A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 86%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 31%.

A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 51%.

A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 55%.