Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 33 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve.

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.