El director de una escuela redujo a un tirador y evitó una masacre en Oklahoma

OKLAHOMA CITY.– Un hombre entró al lobby de una escuela con una pistola en la mano. Frente a él había dos personas. Levantó el arma y apuntó. Lo que ocurrió a continuación quedó registrado por las cámaras de seguridad de la escuela y ahora circula en un video que fue viralizado en redes sociales.

Director de escuela en Oklahoma

Las imágenes muestran al director de la Pauls Valley High School, Kirk Moore, abalanzándose sobre el atacante, derribándolo contra una banca y quitándole el arma en medio de un forcejeo.

Moore recibió un disparo en una pierna durante el ataque. Aun así, logró mantenerse encima del agresor, inmovilizarlo y retenerlo hasta que llegó la policía.

El episodio ocurrió en la Pauls Valley High School, en una pequeña comunidad de unos 6000 habitantes ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Oklahoma City.

Según los registros judiciales, el sospechoso era un exalumno de la institución.

El video, publicado por el distrito escolar tras un pedido realizado bajo la Ley de Registros Abiertos, muestra con nitidez la secuencia completa. Una persona con un buzo con capucha entra al edificio y apunta el arma hacia dos alumnos que se encontraban en el vestíbulo.

In this image taken from surveillance video released by Pauls Valley Public Schools, principal Kirk Moore can be seen struggling with Victor Hawkins, a former student who allegedly carried a firearm onto the campus on Tuesday, April 7, 2026 in Pauls Valley, Oklahoma. (Pauls Valley Public Schools via AP) Pauls Valley Public Schools

Luego se escucha un disparo y Moore corre hacia el agresor. Lo empuja, lo hace caer y comienza a forcejear con él. Mientras tanto, los estudiantes salen corriendo y abandonan el lugar.

En medio de la pelea, otro integrante del personal escolar entra en escena. Patea la pistola para alejarla del alcance del atacante y luego la recoge y se la lleva.

Ningún estudiante resultó herido.

“Las acciones del personal y del director, al intervenir en cuanto vieron a un sujeto con un arma de fuego, salvaron vidas hoy”, afirmó Hunter McKee, vocero de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma.

Moore también difundió un breve mensaje después del ataque. En una declaración publicada en redes sociales, aseguró que espera regresar pronto a su trabajo.

Foto tomada de video entregado por la emisora KFOR de Oklahoma que muestra la presencia policial cerca de la escuela donde ocurrió un tiroteo en Pauls Valley, Oklahoma el 7 de abril del 2026. (KFOR via AP) KFOR

“Espero volver al trabajo lo antes posible para poder continuar con el trabajo de mi vida, educando a la próxima generación de líderes de Oklahoma”, señaló.

Las autoridades arrestaron a Victor Lee Hawkins, de 20 años, exalumno de la escuela. La fiscalía lo acusó de portar ilegalmente un arma de fuego, disparar con intención de matar y apuntar con un arma de fuego.

De acuerdo con una declaración jurada presentada por la Oficina Estatal de Investigaciones, Hawkins dijo a los investigadores que había ido a la escuela con la intención de matar estudiantes, asesinar a Moore y luego quitarse la vida.

Según ese mismo documento, el joven dijo que quería cometer un tiroteo masivo “como lo hicieron los tiradores de Columbine”, en referencia a la masacre de 1999 en Colorado, en la que murieron 12 estudiantes y un maestro.

Hawkins se declaró inocente de los cargos. Su abogado de oficio, Tyson Stanek, rechazó hacer comentarios y citó las políticas del Sistema de Defensa para Indigentes de Oklahoma.

Los registros del Centro de Detención del Condado de Garvin indican que el exalumno continúa preso. Permanece detenido con una fianza de un millón de dólares.

El ataque conmocionó a Pauls Valley, una comunidad pequeña y tranquila del sur de Oklahoma, donde la escuela secundaria ocupa un lugar central en la vida local.

El video de las cámaras de seguridad, difundido días después del episodio, convirtió a Moore en una figura de reconocimiento inmediato en todo el estado. Pero las autoridades insistieron en otro aspecto: si el director y el resto del personal no hubieran reaccionado en cuestión de segundos, el desenlace podría haber sido mucho más grave.

Agencia AP