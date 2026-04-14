Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 58 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Suroeste

: 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.