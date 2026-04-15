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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril Diego Delso / Creative Commons

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 57 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 81%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 81%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

Hoy 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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