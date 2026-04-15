Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 57 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
Hoy 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
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