Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 32 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Nornoreste

: 10 a 15 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos aislados de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve posibilidad de nieve luego chubascos aislados de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 62%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.