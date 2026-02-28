Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 32 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos aislados de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve posibilidad de nieve luego chubascos aislados de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
