Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 44 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: áreas de heladas y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
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