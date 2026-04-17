Nuevas encuestas en California ya muestran un claro favorito republicano para la gobernación
Un sondeo realizado tras la salida de Eric Swalwell ubicó a miembros del GOP en los dos primeros lugares
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Una nueva encuesta sobre las elecciones primarias a gobernador de California, realizada tras la salida de Eric Swalwell, muestra una ventaja republicana. En el último sondeo, Steve Hilton mantiene la delantera y Chad Bianco recuperó el segundo puesto. En cuanto al promedio, el británico, nacionalizado estadounidense, mantiene una diferencia que lo haría llegar a las generales.
El republicano Steve Hilton mantiene el primer puesto en las encuestas de California
Las elecciones primarias para comenzar a elegir al sucesor de Gavin Newsom se realizan el próximo 2 de junio. Ese día, quienes terminen en los dos primeros lugares serán los candidatos para los comicios generales del 3 de noviembre.
De acuerdo con la última encuesta de Emerson College, luego de que Swalwell anunciara el retiro de su candidatura, el expresentador de televisión se mantiene en el primer lugar.
El sondeo contó con la participación de 1000 posibles votantes y se llevó a cabo entre el 14 y 15 de abril. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:
- Steve Hilton: 16,6%
- Chad Bianco: 14,4%
- Tom Steyer: 14,1%
- Xavier Becerra: 10,4%
- Katie Porter 10,3%
Con la salida de Swalwell, quien siempre ocupaba alguno de los dos primeros puestos en los últimos sondeos antes del escándalo que derivó en su retiro de la contienda, dos republicanos se quedaron con esos lugares.
Si finalmente ese escenario se presentara en las elecciones primarias, los electores de California deberían elegir entre Hilton y Bianco en las generales de noviembre.
El liderazgo de Hilton se alinea con lo que mostraron las investigaciones más recientes. De acuerdo con la recopilación que llevó a cabo Real Clear Polling, estas son las cifras promedio de intención de voto:
- Steve Hilton: 17,3%
- Tom Steyer: 14,8%
- Chad Bianco: 13%
- Katie Porter: 10,3%
- Xavier Becerra: 6%
Steyer y Becerra, los demócratas más favorecidos en la encuesta tras la salida de Swalwell
Conforme los datos que presentó el sondeo de Emerson College, ambos nombres presentaron un crecimiento relevante en su intención de voto con respecto a meses anteriores.
Steyer, que ahora se perfila como el máximo candidato demócrata para las primarias, pasó de un 11% en marzo al 14,1% actual.
Sin embargo, el más beneficiado fue Becerra. Aunque aún corre de atrás, el demócrata pasó de 3% en marzo al 10% de la última investigación.
En ese sentido, parece ser el candidato que capturó en mayor medida los votos que Swalwell dejó vacantes luego de abandonar la carrera a la gobernación.
Todos los candidatos a gobernador de California: la lista completa
Además de las principales figuras del Estado Dorado mencionadas, hay otros candidatos para las elecciones del 2 de junio. Según Ballotpedia, estos son todos los nombres de la carrera para suceder a Newsom:
Partido Demócrata
- Matt Mahan
- Antonio Villaraigosa
- Katie Porter
- Tony Thurmond
- Xavier Becerra
- Raji Rab
- Tom Steyer
- Betty Yee
- Akinyemi Agbede
- Mohammad Arif
- Larry D. Azevedo
- Carolina Buhler
- Louis De Barraicua
- Sophia Edum-a-Sam
- Derek Grasty
- Joel Jacob
- Gary Kidgell
- Matthew Levy
- Thunder Parley
- Satish Rao
- Barack D. Obama Shaw
- Scott Shields
- Erin Zezulak
Partido Republicano
- Steve Hilton
- Chad Bianco
- Sharifah Hardie
- Brandon Jones
- Daniel Mercuri
- Jon Slavet
- Leo Zacky
- Che Ahn
Independientes y otros partidos
- Nicholas Thompson (Partido Libertario)
- Butch Ware (Partido Verde)
- Jesse Alberti
- Tony Fitzpatrick
- Lewis Herms
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