Nuevas encuestas en California ya muestran un claro favorito republicano para la gobernación

Una nueva encuesta sobre las elecciones primarias a gobernador de California, realizada tras la salida de Eric Swalwell, muestra una ventaja republicana. En el último sondeo, Steve Hilton mantiene la delantera y Chad Bianco recuperó el segundo puesto. En cuanto al promedio, el británico, nacionalizado estadounidense, mantiene una diferencia que lo haría llegar a las generales.

El republicano Steve Hilton mantiene el primer puesto en las encuestas de California

Las elecciones primarias para comenzar a elegir al sucesor de Gavin Newsom se realizan el próximo 2 de junio. Ese día, quienes terminen en los dos primeros lugares serán los candidatos para los comicios generales del 3 de noviembre.

Steve Hilton se presenta como el principal candidato a gobernador de California Instagram/@calvarychapelchinohills

De acuerdo con la última encuesta de Emerson College, luego de que Swalwell anunciara el retiro de su candidatura, el expresentador de televisión se mantiene en el primer lugar.

El sondeo contó con la participación de 1000 posibles votantes y se llevó a cabo entre el 14 y 15 de abril. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Con la salida de Swalwell, quien siempre ocupaba alguno de los dos primeros puestos en los últimos sondeos antes del escándalo que derivó en su retiro de la contienda, dos republicanos se quedaron con esos lugares.

Si finalmente ese escenario se presentara en las elecciones primarias, los electores de California deberían elegir entre Hilton y Bianco en las generales de noviembre.

El liderazgo de Hilton se alinea con lo que mostraron las investigaciones más recientes. De acuerdo con la recopilación que llevó a cabo Real Clear Polling, estas son las cifras promedio de intención de voto:

Steve Hilton : 17,3%

: 17,3% Tom Steyer : 14,8%

: 14,8% Chad Bianco : 13%

: 13% Katie Porter: 10,3%

10,3% Xavier Becerra: 6%

El candidato republicano Steve Hilton acusa al gobernador Gavin Newsom de un fraude masivo en California

Steyer y Becerra, los demócratas más favorecidos en la encuesta tras la salida de Swalwell

Conforme los datos que presentó el sondeo de Emerson College, ambos nombres presentaron un crecimiento relevante en su intención de voto con respecto a meses anteriores.

Steyer, que ahora se perfila como el máximo candidato demócrata para las primarias, pasó de un 11% en marzo al 14,1% actual.

Sin embargo, el más beneficiado fue Becerra. Aunque aún corre de atrás, el demócrata pasó de 3% en marzo al 10% de la última investigación.

En ese sentido, parece ser el candidato que capturó en mayor medida los votos que Swalwell dejó vacantes luego de abandonar la carrera a la gobernación.

Xavier Becerra parece el candidato demócrata más favorecido en California por la salida de Eric Swalwell

Todos los candidatos a gobernador de California: la lista completa

Además de las principales figuras del Estado Dorado mencionadas, hay otros candidatos para las elecciones del 2 de junio. Según Ballotpedia, estos son todos los nombres de la carrera para suceder a Newsom:

Partido Demócrata

Matt Mahan

Antonio Villaraigosa

Katie Porter

Tony Thurmond

Xavier Becerra

Raji Rab

Tom Steyer

Betty Yee

Akinyemi Agbede

Mohammad Arif

Larry D. Azevedo

Carolina Buhler

Louis De Barraicua

Sophia Edum-a-Sam

Derek Grasty

Joel Jacob

Gary Kidgell

Matthew Levy

Thunder Parley

Satish Rao

Barack D. Obama Shaw

Scott Shields

Erin Zezulak

Hilton promete quitar los impuesto sobre la renta y la propiedad a los veteranos

Partido Republicano

Steve Hilton

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Che Ahn

Independientes y otros partidos