Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 17 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé para este viernes 17 de abril condiciones mayormente secas y cálidas en el sur de Florida, específicamente en Miami. Se esperan temperaturas máximas en el rango de los 80°F (26°C), con un cielo parcialmente nublado.

Las corrientes de resaca empujan a los bañistas mar adentro y se vuelven muy peligrosas para los inexpertos

Sin embargo, permanecerá vigente hasta la noche una alerta de corriente de resaca para todas las playas de la costa del sur del Estado del Sol. En zonas como Naples, puede presentarse reducción de visibilidad por el humo proveniente de un incendio forestal.