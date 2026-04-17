Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 17 de abril
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado del Sol: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé para este viernes 17 de abril condiciones mayormente secas y cálidas en el sur de Florida, específicamente en Miami. Se esperan temperaturas máximas en el rango de los 80°F (26°C), con un cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, permanecerá vigente hasta la noche una alerta de corriente de resaca para todas las playas de la costa del sur del Estado del Sol. En zonas como Naples, puede presentarse reducción de visibilidad por el humo proveniente de un incendio forestal.
Líderes católicos de Miami rechazan el cierre del programa de Caridades Católicas para niños migrantes
Líderes católicos en Miami reclamaron sobre el impacto del cierre del programa de Caridades Católicas, un albergue para niños migrantes, tras la cancelación de un contrato de 11 millones de dólares por parte del gobierno de Donald Trump. Según Miami Herald, el arzobispo Thomas Wenski advirtió en una conferencia de prensa sobre las secuelas emocionales en los menores, y afirmó que “los niños pierden”.
El programa ofrecía servicios médicos y legales a niños no acompañados desde hace casi siete décadas. La administración Trump justificó la medida por una baja en la población de menores, pero la decisión, según los denunciantes, elimina empleos y afecta otros proyectos sociales de la arquidiócesis.
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