Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 27 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: intermittent snow showers then partly sunny.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El tiempo en la noche en Chicago



El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: intermittent snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 20%.

A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: scattered snow showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light snow. Probabilidad de precipitación: 22%.

A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chance snow. Probabilidad de precipitación: 36%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: snow likely. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.

A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly sunny then slight chance rain. Probabilidad de precipitación: 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.