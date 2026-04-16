Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 67 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
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