Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 67 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Suroeste

: 3 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.