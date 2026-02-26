Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 25 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

El tiempo en la noche en Elizabeth



El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 57%.