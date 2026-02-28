Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de nieve luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.