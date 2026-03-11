Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.