Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
