Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego leve posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
