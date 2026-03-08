Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Este

: 3 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.