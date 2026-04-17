Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 46 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Fort Worth



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Norte

: 15 a 20 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para el fin de semana en Fort Worth, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.