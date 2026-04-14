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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril Imagen de dominio público

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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