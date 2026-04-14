Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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