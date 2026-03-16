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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Tormenta de nieve en Texas
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo Agencia AFP - Houston Chronicle

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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