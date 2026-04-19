Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 69 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 55%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 55%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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