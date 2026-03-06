Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 7 de marzo

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.