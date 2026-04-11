Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla dispersa seguida de mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado seguido de niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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