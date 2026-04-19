Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 55 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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