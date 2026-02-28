Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular luego mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 49%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 49%.