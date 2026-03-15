Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
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