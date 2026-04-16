LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril DimiTalen / Creative Commons

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 54 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: niebla aislada y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Abbott vs. Hinojosa: actualizaciones recientes de las encuestas en Texas en abril 2026
    1

    Abbott vs. Hinojosa: actualizaciones recientes de las encuestas en Texas en abril 2026

  2. Los nombramientos de Greg Abbott en Texas que impactarán en la educación
    2

    Es oficial: los nombramientos de Greg Abbott en Texas que impactarán en la educación en abril 2026

  3. El anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
    3

    Prohíben autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

  4. Wyamo se expande y ya funciona en Miami y Orlando
    4

    Noticias de Florida hoy, en vivo: Wyamo se expande y ya funciona en Miami y Orlando