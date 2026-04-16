Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 54 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursuroeste

: 0 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla aislada y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.