Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 58 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Mesa



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoreste

: 5 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Mesa, Arizona

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.