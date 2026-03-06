Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 74 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Este

: 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.