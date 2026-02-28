Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 27%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 27%
- Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
