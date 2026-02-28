Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Sur

: 5 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.