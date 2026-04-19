Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 72 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 3 a 14 mph, Norte

: 3 a 14 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.