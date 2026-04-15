Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 69 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos dispersos y luego parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos dispersos y luego parcialmente nublado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: chubascos dispersos y luego parcialmente nublado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
Hoy 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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