Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 69 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Suroeste

: 6 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.