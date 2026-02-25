LA NACION

Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero Yuki Iwamura - AP

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 32 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en New York City

  • Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 77%
  • Pronóstico: nieve ligera luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.
    1

    La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.

  2. Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
    2

    Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias

  3. Un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes
    3

    Noticias de California: un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes

  4. Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
    4

    Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo