Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 32 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en New York City



El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.